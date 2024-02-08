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В Казанском зооботсаду демонтируют здание львятника. Проект получил положительное заключение экспертизы, сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Перед сносом одноэтажной постройки будут установлены сигнальные ограждения, устроены подъезд для строительной техники, временные бытовые помещения и освещение, обеспечена пожарная безопасность. Сам демонтаж включает разборку наружных конструкций и коммуникаций, окон, витражей и дверей, кровли, деревянных конструкций, чердачных перекрытий, наружных и внутренних стен и фундамента.

Отмечается, что решение о демонтаже принято после обследования строительных конструкций и внутренних систем здания. Оно показало, что львятник 1960 года постройки имеет износ 71% и находится в аварийном состоянии.

Историко-культурная экспертиза проводилась, чтобы оценить воздействие, оказываемые на объекты культурного, входящие в ансамбль зооботсада: оранжерею и «Кружок юннатов», или здание конторы. Второе из них, отмечается в документации, было свидетелем основания Ботанического сада в 1831 году, а первое было построено в период с 1834 по 1836 год. Согласно акту технического состояния, состояние оранжереи в настоящее время оценивается как аварийное, а «Кружка юннатов» как неудовлетворительное.