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В «Казанском зооботсаде» выявили нарушения в содержании бурых медведей
Прокуроры Приволжского района Казани вместе со специалистами Россельхознадзора проверили соблюдения требований содержания животных в «Казанском зооботсаде», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как выяснилось, площадь и высота вольеров, где содержат бурых медведей, не соответствуют нормативам. Кроме того, стены и полы в помещениях, где находится бурая медведица, повреждены, из-за чего там нельзя эффективно убраться и провести дезинфекцию.
В результате против директора зоопарка возбудили административное дело по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».
Кроме того от него потребовали, чтобы нарушения были в кратчайшие сроки устранены, а виновные лица – привлечены к дисциплинарной ответственности.
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