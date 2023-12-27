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Происшествия 27 декабря 2023 12:09

В «Казанском зооботсаде» выявили нарушения в содержании бурых медведей

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В «Казанском зооботсаде» выявили нарушения в содержании бурых медведей
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Прокуроры Приволжского района Казани вместе со специалистами Россельхознадзора проверили соблюдения требований содержания животных в «Казанском зооботсаде», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось, площадь и высота вольеров, где содержат бурых медведей, не соответствуют нормативам. Кроме того, стены и полы в помещениях, где находится бурая медведица, повреждены, из-за чего там нельзя эффективно убраться и провести дезинфекцию.

В результате против директора зоопарка возбудили административное дело по статье «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».

Кроме того от него потребовали, чтобы нарушения были в кратчайшие сроки устранены, а виновные лица – привлечены к дисциплинарной ответственности.

#Казанский зооботсад
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