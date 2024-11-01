В казанском ЖК «Салават Купере» выставлены на конкурс квартиры в трех домах

ЖК «Салават Купере»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском жилом комплексе «Салават Купере» сегодня выставлены на конкурс квартиры в трех домах 1-го квартала (1-1-1, 1-1-2 и 1-1-3). Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Раисе РТ.

Стоимость составляет 105 200 рублей за квадратный метр. Участники жилищных программ могут выбрать себе квартиры через личный кабинет на сайте ГЖФ.

Если после постановки на учет у участника программы родился или был усыновлен ребенок, предусмотрена безвозмездная субсидия в размере 200 тыс. рублей. Ее можно использовать и на накопление первоначального взноса, так и на выкуп полученной квартиры.

Фото: t.me/goszhilfondRT/

В ГЖФ заметили, что средняя цена квадратного метра по Казани составляет уже 205 000 рублей. Стоимость квадратного метра в домах, которые были сданы в «Салават Купере» в начале прошлого года, составляла 88 000 рублей.

Всего в текущем году в 1-м квартале ЖК «Салават Купере» планируют сдать шесть домов. Ставка по кредиту составляет 7%, первоначальный взнос равняется 10% от стоимости. Квартиры отремонтированы и оснащены сантехникой.

В Telegram-канале фонда отмечается, что розыгрыш состоится не ранее 11 ноября.