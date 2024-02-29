В казанском ЖК «Салават Купере» строится дом с квартирами для маломобильных жителей

В казанском жилом микрорайоне «Салават Купере» идет строительство жилого дома, девять квартир в котором спроектированы с учетом специальных требований для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями. На сегодня готовность дома составляет 11%.

Квартиры расположены на первом этаже 191-квартирного дома №1-4-3, строящегося в ЖК «Мәхәббәт». Семь квартир – однокомнатные, две квартиры – двухкомнатные. Площадь однокомнатных составит от 54 кв.м. до 68,9 кв.м., двухкомнатных – от 67 кв.м. до 96 кв.м, сообщает Госжилфонд РТ, который является застройщиком дома.

При входе в здание жилого дома установят двупольные двери, ширина открытых створок которых составит 1,2 м. Предусмотрена функция задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее пяти секунд, также их можно будет зафиксировать в положениях «открыто» и «закрыто».

Доступ в квартиры будут осуществляться через коридоры шириной не менее полутора метров с карманами для разъезда кресел-колясок. Пороги входной двери и выходов на лоджию предусмотрены высотой не более 14 мм. В квартирах полы будут без перепадов высот.

Совмещенные санузлы предусматривают свободное пространство для разворота кресла-коляски диаметром 1,4 м. Предусмотрены поручни при душевой, унитазе и раковине, сами душевые запроектированы без перепада высот пола с траппами и оснащены откидными сиденьями.

Также в квартире будут встроенные шкафы для хранения колясок и других средств реабилитации площадью не менее двух кв.м.

«Люди с ограниченными возможностями не должны быть в положении вынужденных затворников – они должны жить полноценной жизнью. Соблюдать требования безбарьерной среды нужно везде, и не для “галочки”», – заявил Президент России Владимир Путин в Международный день инвалидов.

Строительство дома позволит выполнить одну из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда» – обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.