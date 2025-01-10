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Руc Тат
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Происшествия 10 января 2025 09:31

В казанском ЖК «Салават Купере» потушили загоревшуюся в высотке квартиру

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Пожар произошел на 16-м этаже одного из домов в жилом комплексе «Салават Купере». Сообщение о возгорании поступило в 8:48. Эту информацию «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, в квартире на 16-м этаже загорелась кухня. Из горящего помещения пожарные спасли хозяина квартиры. Пострадавшего мужчину передали медикам скорой помощи.

В 9.14 пожар был ликвидирован. Устанавливаются причины произошедшего.

Фото: Соцсети

#пожар в казани #жк салават купере
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