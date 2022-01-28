В казанском ЖК «Салават купере» планируется построить центр гимнастики и футбольный манеж

В Казани по поручению Президента РТ Рустама Минниханова в этом году начнется проектирование ряда крупных спортивных объектов в разных районах города. Об этом в ходе отчета перед мэром Казани сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Салихов доложил, что в этом году планируется приступить к проектированию центра гимнастики в «Салават купере», центра баскетбола в ЖК «Весна» и центра дзюдо на территории стадиона «Тасма», сообщает портал мэрии Казани.

Кроме того, на текущий год запланировано строительство футбольных манежей на базе школы №144 и в ЖК «Салават Купере», физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы №49. Также в планах возведение трех универсальных спортплощадок по адресам: ул. Х. Такташа, 122, ул. Беломорская, 18а, Оренбургский тракт, 132.

Председатель профильного комитета также сообщил, что в Казани за последние 10 лет количество спортивных объектов увеличилось практически в полтора раза. Так, число плавательных бассейнов увеличилось с 40 до 74. Ряд объектов был возведен по национальным проектам.