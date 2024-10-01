В казанском ЖК «Салават Купере» открыт первый профильный класс СИБУРа

В политехническом лицее №182, расположенном в жилом комплексе «Салават Купере», открылся первый в Кировском и Московском районах Казани профильный СИБУР-класс. Инициатива, при поддержке «Казаньоргсинтеза», направлена на развитие профессиональной ориентации школьников и подготовку специалистов для промышленного сектора с ранних лет обучения.

Директор лицея №182 Руслан Дуженков отметил, что учебное заведение было готово к такому сотрудничеству, а профильные классы соответствуют статусу политехнического лицея.

Ученикам СИБУР-классов предоставляется уникальная возможность не только изучать базовый школьный материал, но и посещать лекции и практические занятия от ведущих преподавателей вузов страны.

Основная цель проекта — повысить качество образования и создать новые возможности для школьников, независимо от их социального положения. Благодаря дополнительной поддержке, талантливые дети получат шанс реализовать свои способности и добиться высоких результатов на ЕГЭ, что откроет им двери в ведущие вузы страны. Этот проект — лишь начало: в ближайшее время аналогичные классы появятся еще в пяти школах города.

Заместитель главы Кировского и Московского районов Денис Сугоняко подчеркивает важность этого тренда: «Сегодня как на уровне республики, так и по всей стране мы наблюдаем тенденцию к максимальной профориентации. Школьникам важно как можно раньше определить свою образовательную траекторию и будущую профессию».

«Это долгосрочная работа с будущими специалистами. Выпускники целевых программ уже проходят стажировки и практики на наших предприятиях, что позволяет им вникнуть в производственные процессы и стать частью корпоративной культуры», — отметила Юлия Меречина, директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза».

С открытием СИБУР-класса ученики 10В класса лицея №182 уже сделали первый шаг в своем профессиональном развитии. Им были вручены значки с логотипом компании, символизирующие их выбор в пользу химической промышленности и готовность к дальнейшему обучению и работе в этой сфере.

Проект профильного обучения направлен на долгосрочное сотрудничество школ, предприятий и вузов, способствуя развитию талантов и обеспечению промышленности высококвалифицированными кадрами.