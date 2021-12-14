В казанском ЖК «Салават Купере» открылся билингвальный детский сад «Елмай»

Фото: kzn.ru

В казанском микрорайоне «Салават Купере» открылся новый детский сад №46 «Елмай» на 260 мест. Это одно из восьми дошкольных учреждений, рассчитанных в общей сложности на прием 1700 детей, которые возводятся в этом году в столице Татарстана.

Новый детсад посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Он подарил его воспитанникам на новоселье елку и игровые наборы. Глава города побывал в ясельной группе и заглянул в старшую группу, где дети вместе с воспитателями готовятся к школе.

Фото: © kzn.ru

Кроме того, Метшин зашел в музыкальный зал, где малыши готовятся к новогодним утренникам. Они показали гостям танцы, которые успели выучить. Мэр вместе с детьми украсил елку и сделал памятное фото, отмечает портал kzn.ru.

«Этот детский сад — хороший подарок к наступающему Новому году. Мы рады за наших детишек и за молодые семьи „Салават Купере“», — прокомментировал глава города открытие дошкольного учреждения.

Детский сад находится в двухэтажном здании, расположенном по адресу: ул. А. Авзаловой, д. 9а. Всего здесь насчитывается 14 групп по 20 детей. Это 12 общеразвивающих групп, половина из которых ясельные, и две компенсирующие группы — для ребят с задержкой психического развития и для малышей с тяжелыми нарушениями речи.

Фото: © kzn.ru

Заработавший 1 декабря «Елмай» — билингвальный детский сад, воспитанники которого изучают одновременно русский и татарский языки. Здесь уделяют внимание развитию социально-коммуникативного и речевого потенциала детей через познавательную деятельность, а также их художественно-эстетическому и физическому развитию.

Общая площадь здания равняется 3975 кв. метрам. В детсаду имеются методический кабинет, кабинет логопеда, педагога-психолога, кабинет татарского языка, медицинский блок, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. В последнем помимо утренней гимнастики днем для детей организуют спортивные уроки.