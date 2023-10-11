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Руc Тат
Происшествия 11 октября 2023 18:27

В казанском ЖК «Салават Купере» иномарка влетела в остановку, водитель в больнице

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Сегодня вечером в казанском ЖК «Салават Купере» иномарка наехала на остановку. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, на улице Мустая Карима, 7 Volkswagen вдребезги разбил стеклянную остановку общественного транспорта.

В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, его увезли медики скорой помощи.

Фото: Соцсети

#дтп в казани
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