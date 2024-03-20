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Общество 20 марта 2024 21:46

В казанском жилмассиве Вознесенское пройдет бесплатная акция по вакцинации животных

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В казанском жилмассиве Вознесенское пройдет бесплатная акция по вакцинации животных

Жители Казани смогут бесплатно вакцинировать своих домашних животных от бешенства. Мобильный пункт прибудет в эту субботу в жилмассив Вознесенское, передает пресс-служба мэрии.

Специалисты государственного ветеринарной клиники будут дежурить с 10:00 до 14:00 возле Дома культуры (ул. Нардуган, №45). Чтобы узнать подробнее об акции, можно позвонить по номеру +7(843)234-75-61.

#вакцинация животных
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