В казанском жилмассиве Вознесенское пройдет бесплатная акция по вакцинации животных

Жители Казани смогут бесплатно вакцинировать своих домашних животных от бешенства. Мобильный пункт прибудет в эту субботу в жилмассив Вознесенское, передает пресс-служба мэрии.

Специалисты государственного ветеринарной клиники будут дежурить с 10:00 до 14:00 возле Дома культуры (ул. Нардуган, №45). Чтобы узнать подробнее об акции, можно позвонить по номеру +7(843)234-75-61.