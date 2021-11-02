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Религия
2 ноября 2021  10:40
Полина Шевчук

В казанском храме сошьют лоскутные одеяла для маленьких пациентов хосписа

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Мастер-классы по созданию лоскутных одеял будут организованы в воскресной школе «Апостол» при храме священномученика Кирилла, митрополита Казанского. Храм расположен на улице Чистопольская.

Регулярные занятия организованы Епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» совместно с благотворительной общественной организацией «Мамы Казани».

Сшитые мастерицами лоскутные одеяла будут переданы маленьким пациентам хосписа.

Первый мастер-класс пройдет 9 ноября в 14.00. Приглашаются все желающие.

#храм #хоспис
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