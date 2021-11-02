В казанском храме сошьют лоскутные одеяла для маленьких пациентов хосписа

Мастер-классы по созданию лоскутных одеял будут организованы в воскресной школе «Апостол» при храме священномученика Кирилла, митрополита Казанского. Храм расположен на улице Чистопольская.

Регулярные занятия организованы Епархиальной службой помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» совместно с благотворительной общественной организацией «Мамы Казани».

Сшитые мастерицами лоскутные одеяла будут переданы маленьким пациентам хосписа.

Первый мастер-класс пройдет 9 ноября в 14.00. Приглашаются все желающие.