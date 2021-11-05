В казанском храме открылся центр гуманитарной помощи нуждающимся

В храме преподобного Серафима Саровского начал работать центр гуманитарной помощи. Все нуждающиеся могут получить в нем одежду, бытовую химию и предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Если на складе не окажется той или иной позиции, то запрос будет внесен в лист ожидания. После поступления вещей работники свяжутся с обратившимся.

Передать вещи нуждающимся семьям могут все желающие, уточнили в митрополии. Склад работает по средам и субботам — с 16 до 19.00 и с 10 до 13.00 соответственно. Он находится в доме №7 по улице Сафиуллина.

Работники склада принимают новую одежду, медикаменты, бытовую химию, детские смеси, подгузники и иные принадлежности для ребенка. Также можно привозить бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии детские кроватки и коляски, бытовую технику», — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время склад сильно нуждается в детских молочных смесях, подгузниках для новорожденных и плечиках-вешалках для сортировки одежды.