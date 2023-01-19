На территории казанского храма откроется благотворительная швейная мастерская

На территории казанского храма Московских святителей и чудотворцев появится благотворительная швейная мастерская. В ней женщины всех возвратов смогут обучиться творчеству и рукоделию.

На занятиях мастерицы своими руками будут изготавливать лоскутные одеяла, постельное белье, чехлы для стульев, шить сарафаны, юбки, халаты, а также создавать сувениры, которые каждый желающий сможет приобрести в подарок своим родным и близким, сообщается на сайте Татарстанской митрополии.

«Часть изделий мы передадим детям из нуждающихся семей, а часть реализуем на благотворительной ярмарке. Полученные средства пойдут на оплату труда участвующих в проекте мастериц и в помощь подопечным нашей службы, людям в трудной жизненной ситуации», – рассказала руководитель службы помощи нуждающимся «Милосердие – Казань» Ольга Варганова.

Мастерская откроется благодаря реализации проекта «Милосердие в каждый дом», который победил в конкурсе на предоставление грантов РТ на развитие гражданского общества. В помещениях, где в будущем расположится мастерская, уже устанавливаются швейные и вышивальные машины, оверлок, парогенератор и другое оборудование, которое было приобретено на грантовые средства.

Первое занятие с участниками проекта состоится 24 января в 18.00, второе – 26 января в 13.00 в храме Московских святителей (ул.Московская, 39). Записаться в группу можно по телефону: +7(912)245-60-36.