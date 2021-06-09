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Ру Тат
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9 июня 2021  13:57
Эвелина Киселёва

В Казанском хосписе обвенчалась пожилая пара

В Казанском хосписе обвенчалась пожилая пара
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58-летний Михаил Архипов и 72-летняя Александра Кузьмина уже 20 лет живут гражданским браком. Сегодня пара обвенчалась в Казанском хосписе.

У Михаила рак легких, с 12 мая он находится в «Доме без боли» вместе со своей женой. 

«Мы это давно задумали. У нас были задумки, но не осуществлялись. А в хосписе возможность появилась», – сказал в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Михаил Архипов. 

Все правила венчания с вынужденными паузами на подключение и отключения кислородного концентратора были соблюдены. Его провели в Зимнем саду.

По окончании таинства Александра отметила, что на душе ей теперь очень радостно. 

«Радость, что мы с мужем смогли прийти к богу», – сказала сквозь слезы Александра Кузьмина.

#казанский хоспис #венчание
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