В казанском вузе создали первую в РФ полиолефиновую лабораторию

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Первая в России учебная полиолефиновая лаборатория начала работу в Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ). Об этом сообщает ТАСС.

«В Казанском национальном исследовательском технологическом университете начала работу первая в России учебная лаборатория, которая сосредоточена на подготовке высококвалифицированных специалистов в области синтеза, технологии получения и переработки полиолефинов», – сказано в сообщении.

Уточняется, что проект создан с целью решения проблемы дефицита кадров в химической промышленности. Магистерская программа создана в рамках передовой инженерной школы «ПромХимТех». Ежегодно планируется готовить до 24 специалистов по данному направлению.