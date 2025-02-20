В казанском вузе появится промышленная магистратура

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Лабораторный комплекс Казанского федерального университета в селе Столбище Лаишевского района РТ посетили ректор КФУ Ленар Сафин и член правления - управляющий директор по развитию и инновациям СИБУРа Дарья Борисова. На площадке комплекса ученые будущего R&D-центра компании и химического факультета Казанского университета совместно разрабатывают катализаторы и проводят их испытания.

Сегодня в лаборатории в Столбище работают 33 сотрудника R&D-центра, которые занимаются гетерогенным катализом. Большая часть из них переехали в Татарстан, до этого они работали в научном центре компании в Томске. В дальнейшем планируют привлечь новых специалистов, в том числе выпускников и студентов КФУ.

Казанский вуз выступает ключевым партнером СИБУРа в разработке и масштабировании катализаторов для нефтехимической отрасли. В рамках сотрудничества реализованы проекты по загрузке совместно разработанных катализаторов в промышленные реакторы, ведутся работы по масштабированию пиролизных катализаторов, а также разрабатываются новые материалы на ранних стадиях исследования.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В ходе визита представители компании и вуза подтвердили планы партнеров по созданию специализированной магистратуры в КФУ. Этот проект позволит будущим специалистам получать теоретические и практические знания в области гетерогенного катализа, а также создаст дополнительные возможности для подготовки высококвалифицированных кадров, востребованных в промышленности.

«Сотрудничество с СИБУРом открывает перед нашими студентами, магистрантами и аспирантами уникальные возможности. Реализация совместной магистерской программы позволит готовить специалистов с глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками работы с передовыми технологиями. Это стратегически важный шаг для развития научного потенциала университета и промышленности», - отметил Ленар Сафин.

Кооперация вуза с промышленными предприятиями — это требование государства, которое укладывается в новую стратегию и программу развития КФУ. Об этом сообщил проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности вуза Дмитрий Пашин. «Это помогает актуализировать наши образовательные программы на основе запроса от промышленных партнеров. У нас мощный научный потенциал, и он должен участвовать в развитии технологической повестки нашей страны», – сказал он.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

«КФУ – ключевой партнер для нашей компании в области исследований и разработки катализаторов, и мы сейчас находимся на территории совместного лабораторного комплекса университета и СИБУРа, который выступает примером полного цикла разработки инноваций от лабораторной разработки до получения опытно промышленных образцов», - подчеркнула Дарья Борисова.

По словам спикера, возможность размещения оборудования компании на базе университета ускоряет процессы НИОКР и поддерживает развитие отечественных технологий. «Для нас как промышленной компании этот комплекс помогает решать задачи технологической независимости, а затем и технологического лидерства, когда наши разработки станут не только соответствовать лучшим бенчмаркам, но и превосходить их», - указала Борисова.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В 2024 году началось строительство в Казани нового R&D-центра, который должен стать ведущим научным институтом нефтегазохимической отрасли России. Для достижения технологической независимости страны в производстве современных синтетических материалов центр объединит два ключевых направления – разработку новых продуктов и технологий в области нефтегазохимии с масштабированием до промышленного применения.

Центр станет катализатором развития кадровой и научной базы Казани и Татарстана, так как будет опираться на местных профессионалов через работу с талантливой молодежью из профильных школ и вузов, обучающие и профориентационные мероприятия для формирования кадрового резерва и подготовки кадров с целевым набором компетенций.