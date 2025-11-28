В Казанском университете прошла 19-я серия проекта «PROнаука КФУ»

Сегодня, 28 ноября, в Казанском федеральном университете состоялась XIX серия научно-популярного проекта «PROнаука в КФУ» под названием «Супергерои науки». В этом году проект прошел во втором учебном корпусе КФУ (ул. Кремлевская, 35). Гостями «PROнауки в КФУ» стали горожане и гости Казани – люди разных возрастов и сфер деятельности.

Елена Ельшина, директор Департамента по информационной политике Казанского федерального университета, рассказала, что этому проекту уже 15 лет, сейчас он проводится раз в год.

«Идея этого года заключается в том, что мы хотим максимально точно рассказать про наших выдающихся ученых прошлого и про то, как их открытия повлияли на уже супергероев нашего времени, экспертов Казанского университета», – пояснила Ельшина.

На проекте «PROнаука в КФУ» довольно много возможностей получить прикладные знания для детей и подростков. Ельшина отметила, что цель проекта – дать людям понять, что заниматься наукой и исследовать – это интересно и ярко.

Для посетителей организаторы подготовили 14 тематических секторов, сцену с различными шоу.

В холле первого этажа можно было составить фоторобот, осуществить виртуальный осмотр и обыск, создать арт-объект для городского парка и даже сделать открытку в технике «Архитектурное оригами».

В аудитории №108 состоялся показ документального фильма «Легенды университета: Николай Головкинский – Эйнштейн в геологии». Там же для желающих директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский прочитал лекцию «IT в кино: правда или вымысел?».

В этом же месте организовали дискуссионную площадку, в рамках которой посмотрели и обсудили отрывки из фильмов с экспертами из университета. В год 100-летия квантовой механики состоялась премьера научно-популярной документальной картины «Квант света».

В аудитории №109 прошли лектории на тему науки и технологий современности и будущего, биологии, медицины и химии.

Заведующий кафедрой оптики и нанофотоники Института физики Сергей Харинцев выступил на тему «От науки к технологиям будущего». Лекцию о мифах и реальности омоложения провел директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов.

Аудитория №216 собрала гостей для участия в брейн-ринге «СуперУмы прошлого. Разгадка».

На втором этаже в аудитории №218 была прочитана лекция от Института психологии и образования «Будущее по индивидуальному заказу: как ИИ помогает его спроектировать».

Спикер, лауреат премии «Студент года-2024» и учитель 1-й педагогической категории Анастасия Витвицкая поделилась знаниями о развитии ИИ и объяснила, как нейросети смогут помочь в учебе.

«ИИ может помочь автоматизировать рутинные процессы. Например, литературу, которую вы знаете, вы можете попросить искусственный интеллект проанализировать. Ты физически не сможешь прочитать столько научных статей, сколько тебе сможет выдать искусственный интеллект. И поэтому, конечно, это сейчас тот ресурс, который помогает. И с помощью искусственного интеллекта ты можешь найти нужное направление», – уверена спикер.

В этой же аудитории прочитал лекцию «Фантастика – эволюция книг, идей и авторов» директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чикрин. Институт математики и механики имени Н.И. Лобачевского представил лекцию «Технология, неотличимая от магии».

В холле в рамках мастер-класса «Нейросети и текст» студенческого научно-популярного телеканала UNIVER TV можно было узнать, как упростить и ускорить монтаж.

Каждый желающий смог попробовать себя в роли телеведущего, тренируясь на скороговорках и подводках. На выставке «Телевидение изнутри» у посетителей была возможность изучить пленочные камеры, собрать и разобрать штативы.

На протяжении всего вечера функционировали и другие интерактивные зоны, были представлены разные шоу.

Иллюзионист Московского оперного дома и владелец крупнейшего портала по обучению фокусам Фигасебе.ру Антон Карнаухов представил шоу «Матемагия» – увлекательное выступление о математических фокусах, их алгоритмах и механизмах работы человеческого внимания.

В шоу «Механика в действии» от Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского гости стали свидетелями головокружительных опытов: дымовая пушка, захватывающий эксперимент с вакуумом и картезианским водолазом прямо на сцене, а также арт-шоу.

Химический институт имени А. М. Бутлерова подготовил шоу «По следам казанских химиков», где показал взрывные и цветные эксперименты: облака на столе, банан-молоток, радугу в пробирке, ледяные чудеса.

В научном шоу «Магия физики» от Института физики представили квадрокоптеры, симулятор космических полетов, а также физическое шоу «От двойки до Плутона».

Заместитель директора по научной деятельности Института физики Казанского университета Ирина Романова отметила, что они опирались на желания младшего поколения, ведущими всех экспериментов стали сами студенты Института физики.

«Детям интересна астрономия, путешествие в космосе, беспилотные летательные аппараты, физические опыты, демонстрации, эксперименты. Вообще, если ты в детстве не учил физику, мир будет наполнен магией и волшебством. Поэтому мы решили совместить все это. Наши воспитанники от начала и до конца болеют институтом. И вот как раз возникла идея сделать такое шоу, что как будто мы вылетаем отсюда и летим чуть не до Плутона», – продолжила Романова.

В холле состоялся медиаквиз «Экранное время», где до 10 команд по 5 человек смогли проверить свои знания о мире телевидения и интернета.

В день проекта также представили выставки «Кот ученый» и «Квантовая механика. 100 лет», а кофейня вуза «1804» подготовила специальное тематическое меню и собственное кофейно-научное шоу для посетителей проекта.