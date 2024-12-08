В казанском университете физкультуры и спорта прошел спортивный фестиваль «Время выбрало

Сегодня в Поволжском государственном университете физкультуры, спорта и туризма прошел грандиозный спортивный фестиваль «Время выбрало нас».

В программе фестиваля были спортивные соревнования по джиу-джитсу и киокусинкай (вид карате). Событие объединило более 300 участников, которые продемонстрировали свои навыки и мастерство на четырех площадках татами. Праздник единоборств собрал мальчиков и девочек с восьми лет, и парней и девушек до 17 лет. Разумеется, сражались они в плотном кольце родителей и друзей, которые громко и яростно поддерживали своих.

В ходе церемонии торжественного открытия соревнований завкафедрой «Теории и методики единоборств», профессор Юрий Болтиков призвал ребят приходить учиться в ПГУ.

«Благодарю «Фонд помощи участникам боевых действий», который помог в проведении нашего фестиваля. Благодаря такой возможности вы сможете познакомиться с нашим университетом. Приходите к нам учится, и вы станете квалифицированными тренерами. А в схватках пусть победит сильнейший. И с предстоящим Новым годом вас!», – сказал он.

Логично, что каждый желающий ушел из зала с брошюрой, рассказывающей о структуре, целях и направлениях работы ПГУ.

Невзирая на возраст, бойцы сражались друг с другом так яростно, молотя соперника руками и ногами (в джиу-джитсу выступают в обычном кимоно, в кионкусинкае же – в закрытых шлемах и защитной форме), что судьи порой увлекались и забывали о временном формате. Любопытно было видеть, что в таких случаях со стола с хронометристками на татами летели мешочки с песком, так с данном виде жесткого карате напоминают о соблюдении регламента.

Наградой участникам фестиваля стали не только почетные грамоты и медали, но и знакомство с одним из лучших спортивных ВУЗов страны. Так что все, бойцы, родители и судьи остались довольны.