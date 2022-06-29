Сегодня в Казанском училище олимпийского резерва состоялся выпускной. Обучающимся вручили дипломы и аттестаты.

В числе выпускников – титулованные спортсмены. Так, в этом году завершает учебу в КазУОР игрок волейбольного клуба «Зенит-Казань», обладатель Кубка России (2021) и бронзовый призер чемпионата России 2022 Илья Федоров, теннисисты Дамир Ахметсафин и Арина Слаутина, стрелок Айгуль Хабибуллина и другие.

Основной задачей училища является подготовка высококвалифицированных спортсменов для команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта, а также подготовка квалифицированных специалистов по физической культуре, спорту и туризму.

Стоит отметить, что в этом году Казанское училище олимпийского резерва выпустило специалистов уже в тринадцатый по счету раз.