В Казанском ТЮЗе представят премьеру спектакля для семейного просмотра

Казанский Театр юного зрителя представляет премьеру спектакля «Папамамалогия» по одноименной книге Григория Остера. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил режиссер постановки и главный режиссер театра Радион Букаев.

«Это очень семейная история, потому что там прописаны взрослые диалоги, которые дети часто слышат у себя дома. Это познавательный урок для детей, взрослых и для меня тоже. С одной стороны, он очень развлекательный и музыкальный, а с другой — там есть глубокий смысл, заложенный Григорием Остером», — рассказал режиссер.

В спектакле Радион Букаев поместил остеровских героев в пространство популярной видеоигры Minecraft и показал мир взрослых глазами ребенка, который пытается изучить не всегда понятную ему науку — «папамамалогию».

За художественное оформление постановки взялся заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, лауреат Всероссийской национальной театральной премии «Золотая Маска» Альберт Нестеров. За работу света в ответе заслуженный работник культуры РФ, номинант Всероссийской национальной театральной премии «Золотая Маска» Евгений Ганзбург.

Композитором спектакля выступил заслуженный деятель искусств РТ Юрий Чаплин. Кстати, музыкальное сопровождение спектакля прозвучит в исполнении живого оркестра, состоящего из артистов ТЮЗа. При этом впервые в истории Казанского ТЮЗа музыканты станут еще и участниками действия.

В спектакле заняты народные артисты РТ Галина Юрченко, Надежда Кочнева, Евгений Царьков, заслуженные артисты РТ Василий Фалалеев, Алексей Зильбер и другие.

Спектакль поставлен в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины».

Два премьерных показа пройдут 19 июня этого года.