В Казанском ТЮЗе представили проект «Социальный театр — в действии!»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском театре юного зрителя состоялась презентация подросткового профилактического проекта «Социальный театр — в действии!».

«Мы работаем с теми, кто состоит на учете в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних — прим. Т-и), КДН (комиссии по делам несовершеннолетних — прим. Т-и). Был полный зал представителей именно этой категории. Их называют „уязвимая категория“, мы привыкли работать именно с ними. В Казани хорошие традиции, это сильные социальные службы, это хорошая программа в самом ТЮЗе. Мы очень хотим инициировать продолжение этой истории в Казани, потому что ресурс есть», — прим. рассказала «Татар-информу» режиссер «Трудного театра» Светлана Пахомова.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

В фойе театра были организованы творческие мастер-классы, уличное представление Ростовского социального трудного театра для детей и тренинги. Также состоялось обсуждение, посвященное развитию социального театра.



Творческое социальное мероприятие организовано в рамках проекта «Социальный театр — в действии!», реализуемого по инициативе творческой группы «Поколение Лекс» при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение первых».