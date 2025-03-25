В казанском технопарке глава Минцифры РТ встретился с представителями IT

В ИТ-парке имени Б. Рамеева прошла вторая открытая встреча с министром цифрового развития РТ Айратом Хайруллиным.

«Это очередная плановая встреча с индустрией, с компаниями, с маленькими, с большими, для того, чтобы получить обратную связь. Работа министерства заключается в том, чтобы агрегировать те проблемы, которые могут быть, те направления, на которые мы должны обратить внимание, для того, чтобы планировать свою работу», — рассказал Хайруллин журналистам.

На «Аллее стартапов» 12 молодых IT-компаний представили 12 своих проектов. Некоторые из них уже имеют практический опыт с реальными кейсами.

«Это те 12 маленьких компаний, которые буквально недавно прошли отбор в наш бизнес-инкубатор. Ряд проектов, которые были в предыдущий период, уже вышел на активные продажи. Мы стараемся дать возможность молодым компаниям влиться в нашу большую цифровую семью», — рассказал Хайруллин.

«Черный ящик» для коров, системы сканирования багажа на основе ИИ, системы сбора и обработки данных станков, строительной техники, а также цифровые наставники в сферах музыкального образования, программирования на языке Python и «интернета вещей». Каждый из проектов получил рекомендации от министра, а многие из них уже ведут работу с профильными структурами.

Во время встречи Хайруллин подвел итоги предыдущей встречи и затронул широкий спектр вопросов, касающихся ИТ-сектора: государственную поддержку, новую программу прорывных проектов Татарстана и взаимодействие науки и индустрии.

Выручка IT-компаний Татарстана по итогам 2024 года составила более 225 миллиардов рублей. Минцифры рассчитывает на то, что ежегодно прибыль IT-компаний будет как прежде расти на 20-30%.

«Темпы роста нас устраивают, но мы также задаемся целью выйти на экспортные рынки, сделать так, чтобы решения татарстанских компаний были успешно реализованы или проданы на зарубежных рынках, в том числе на рынках Ближнего Востока», — поделился Хайруллин.

Всего в республике действует 3403 IT-компании. Из них — 16 системообразующих для Татарстана и 3 — для России.

На прошлой встрече затронули вопрос о сотрудничестве с интонационным центром Сколково.

«Сколково — это наш старший брат. IT-аккредитацию можно сделать в Сколково, жить и работать в Татарстане. Здесь мы вам поможем», — рассказал на встрече Хайруллин.

Инновационный центр — это один из реальных институтов, где есть деньги на различные проекты, подчеркнул Хайруллин.

Сегодня на рынке преобладает стратегия, когда готовый продукт продается крупному стратегу. Примером такого «поглощения» стала продажа сервиса интерактивного видео Movika технологической корпорации VK.

Помимо важности использования больших языковых моделей в работе компаний, Хайруллин также напомнил, что на сегодняшний эти модели используют в работе 624 чиновника. Речь об умном ассистенте «ГосПромпт».

«Мы хотим, чтобы власть был эффективной, чтобы решения быстрее рассматривались, чтобы правильными были прогнозы и аналитика», — рассказал Хайруллин.

Министр цифрового развития уверен, что эффект от использования виртуального ассистента заметят «невооруженным глазом» уже в ближайшие полгода.

К концу своего выступления Хайруллин рассказал о работе со студентами. «Мы хотим, чтобы в каждом вузе Татарстана был наш IT-амбассадор», — заявил министр.

После выступления участники встречи также задали вопросы министру.