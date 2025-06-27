В казанском театре «Созвездие-Йолдызлык» завершается 4-й театральный сезон

В театре «Созвездие-Йолдызлык» в Казани сегодня состоялся показ лирической драмы «Варшавская мелодия» режиссера Искандера Нуризянова. Вместе с этим, в «Созвездии-Йолдызлык» завершается 4-й театральный сезон, который закончится 28 июня спектаклем-комедией «Изобретательная влюбленная» режиссера Александра Туманова.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Заведующая труппой театра Камила Алескерова рассказывает о концепции развития театра и его деятельности. «Созвездие» тесно сотрудничает с Министерством молодежи РТ. Минмол Татарстана в театре проводит различные балы и благотворительные мероприятия.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Алескерова также сообщает и про посещаемость театра.

«Вообще, все зависит от сезона. Я думаю, что это, в принципе, в любом театре так. Несмотря на то, что театр не в центре, у нас уже есть зрители, которые очень полюбили наших артистов, наши постановки, и они активно посещают театр. Сейчас мы активно ведем работу для ознакомления жителей Кировского района, чтобы о нас больше узнавали. В середине сезона у нас аншлаги, полный зал. К лету есть немного спад, но это, наверное, связано с дачными сезонами», – заявляет она.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Специалист по работе с молодежью Алсу Саттарова отмечает, что театр работает работает со многими школами, с летними лагерями. Детские спектакли в театре очень востребованы.

Генеральный директор театра Дмитрий Туманов высказался о роли театрального искусства и его значении для зрителей.

«Театральное искусство, пожалуй, ценно прежде всего потому, что именно оно сохраняет душу человека, развивает его. Все остальные виды искусства – это лишь компоненты. Особенно важна драма. Мы, люди культуры и искусства, обязаны передавать традиции из поколения в поколение», – утверждал он.

Как сообщил гендиректор, 140 артистов – это выпускники ГИТИСа, Щукинского училища и ВГИКа.

«Это действительно лучшие кадры России на сегодняшний день. И только Министерство молодежи Республики Татарстан по-настоящему избавило нашу молодежь от экспериментов, от той глупости, за которой прячутся бездарные и необученные люди, чтобы удержаться на этом рынке. Единственное – жаль, что глава Кировского района ни разу за 4 года не побывал на наших спектаклях», – продолжил Туманов.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Современный театр в 19 веке был образовательным домом для рабочих купца Ивана Алафузова. В 2020 году театр был отреставрирован и создан при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

В фойе театра можно заметить отреставрированные элементы интерьера и некоторые антиквариатные предметы.

«В театре есть ковровое покрытие, паркетная плитка 19-го столетия, отреставрированный рояль того же времени», – говорит специалист по работе с молодежью Алсу Саттарова.

Торжественное открытие театра «Созвездие-Йолдызлык» состоялось 27 августа 2020 года, в нем принял участие Раис РТ Рустам Минниханов, а также глава Башкирии Радий Хабиров, руководитель аппарата президента Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, министры Ирада Аюпова и Дамир Фаттахов. Деятельность театра началась в 2021 году.

Фото: © «Татар-информ» / Дарья Агеева

Спектакли, созданные коллективом за прошлые годы, стали участниками международных театральных фестивалей, где получили высокую оценку признанных театральных экспертов, театроведов и театральных критиков. Постановка «Я, бабушка, Илико и Илларион» по повести Нодара Думбадзе вошла в Золотой фонд 100 лучших российских спектаклей.