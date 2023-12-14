В казанском театре кукол «Әкият» прошла традиционная благотворительная елка

14 декабря в Казани, в театре кукол «Әкият» состоялась первая в этом году благотворительная детская елка. Инициаторы мероприятия - члены объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт – Милосердие».

В этом году на театрализованное представление пригласили детей из семей участников спецоперации, детей из многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

От имени парламентского объединения «Мәрхәмәт – Милосердие» с наступающими новогодними праздниками детей и их родителей поздравила руководитель объединения, депутат Госсовета РТ Алсу Набиева.

«Мы очень рады приветствовать вас в этом зале, сегодня мы открываем череду благотворительных мероприятий для детей, – отметила Алсу Набиева, приветствуя зрителей. – Проведение таких мероприятий стало доброй традицией нашего парламентского объединения. Своим вниманием мы хотим охватить как можно больше детей».

Отметим, что около 150 детей были приглашены на новогоднее сказочное представление. Ребятам показали спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко». В фойе кукольного театра маленьких зрителей ждали сказочные персонажи, Дед Мороз и Снегурочка.

По окончании представления все ребята получили сладкие подарки. С наступающими праздниками участников благотворительной елки также поздравили депутаты Госсовета Татарстана Светлана Вострикова, Елена Кузьмичева и Ольга Воронова.