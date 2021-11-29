В казанском ТЦ посетитель ранил ножом охранника за просьбу предъявить QR-код

В соцсетях и мессенджерах появилась информация, что в казанском ТЦ посетитель напал с ножом на охранника за просьбу предъявить QR-код.

Информацию о задержании ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

Вызов был сегодня около четырех часов вечера в ТЦ «Удача» на улице Кулахметова. Росгвардейцам удалось задержать 48-летнего нападавшего. Его доставили в отдел полиции «Московский». Пострадавшего 62-летнего мужчину доставили в больницу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.