В казанском ТЦ «Мега» состоится рождественский хоровой концерт

В Казани 8 января в дни празднования Рождества Христова на площадке ТЦ «Мега» состоится хоровой концерт.

В мероприятии примут участие хоровые коллективы Казанской епархии. Они исполнят церковные и светские песнопения, посвященные Рождеству.

Место проведения: галерея напротив бывшей «Икеи». Начало в 16:00.