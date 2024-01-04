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В казанском ТЦ «Мега» состоится рождественский хоровой концерт
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В Казани 8 января в дни празднования Рождества Христова на площадке ТЦ «Мега» состоится хоровой концерт.
В мероприятии примут участие хоровые коллективы Казанской епархии. Они исполнят церковные и светские песнопения, посвященные Рождеству.
Место проведения: галерея напротив бывшей «Икеи». Начало в 16:00.
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