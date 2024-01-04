news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 января 2024 16:52

В казанском ТЦ «Мега» состоится рождественский хоровой концерт

Скопировать ссылку

В Казани 8 января в дни празднования Рождества Христова на площадке ТЦ «Мега» состоится хоровой концерт.

В мероприятии примут участие хоровые коллективы Казанской епархии. Они исполнят церковные и светские песнопения, посвященные Рождеству.

Место проведения: галерея напротив бывшей «Икеи». Начало в 16:00.

#Рождество
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100