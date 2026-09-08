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Общество 8 сентября 2026 09:21

В Казанском танковом училище стартовал Чемпионат Сухопутных войск

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В Казанском танковом училище стартовал Чемпионат Сухопутных войск
Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сегодня в Казанском танковом училище состоялась торжественная церемония, посвященная открытию чемпионата Сухопутных войск по армейскому тактико-стрелковому многоборью.

Чемпионат состоит из зрелищных этапов. Один из них – квалификационные стрельбы снайперских пар, где снайперы отработают поражение поднимающихся ростовых мишеней на сверхдальних рубежах от 500 до 900 метров.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Соревноваться военные будут в воздушной разведке с применением квадрокоптеров, в огневом поражении мишеней и уничтожении тяжелой бронетехники из гранатомета, в стремительном марш-броске штурмовых групп на квадроциклах и т.д.

Во время этих серьезных испытаний участникам предстоит проявить сплоченность, собственные военно-профессиональные навыки и волю к победе.

#казанское высшее танковое училище #армия россии #соревнования
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