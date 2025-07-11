В Казанском танковом училище состоялась встреча с Героем РФ Русланом Курбановым

В Казанском высшем танковом командном училище прошла встреча с Героем России, ДНР и ЛНР майором Русланом Курбановым. Ему вручили книгу «Танковый кулак России», изданную в рамках президентского гранта. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель исполкома ВОД «Союз танкистов России» Альберт Гималетдинов.

Руслан Курбанов родился в 1996 году в селе Татиль Табасаранского района Дагестана. В 2006 году его семья переехала в село Сергиевское Ставропольского края, где Руслан окончил среднюю школу, занимался вольной борьбой и самбо.

В 2014 году он поступил в ряды Вооруженных сил России, а в 2020 году с золотой медалью окончил Казанское высшее танковое командное училище.

С первых дней спецоперации капитан Курбанов проявил себя как настоящий офицер и командир. Его взвод уничтожил 36 единиц техники противника, не понеся потерь. За мужество он был награжден медалью «Золотая Звезда».

После тяжелого ранения Курбанов отказался от реабилитации и вернулся в строй. Сегодня он продолжает службу, а его бригада получила почетное наименование «гвардейская».

От имени Союза танкистов России книгу «Танковый кулак России» вручил руководитель проектов ВОД «СТР» Евгений Кулешов — она стала символом преемственности героических традиций танковых войск.