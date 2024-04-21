Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казанском танковом училище прошел марш-бросок в честь годовщины образования «Смерш»
Сегодня в танковом училище Казани прошел марш-бросок в честь 81-й годовщины образования Главного управления контрразведки «Смерш». Организатором мероприятия выступил отдел ФСБ по Казанскому гарнизону.
В забеге на пять километров участвовали 80 человек, группами по 10 человек от каждой роты. Каждый участник нес с собой автомат, дополнительные магазины и противогаз. Амуниция добавляла примерно по десять килограмм к весу каждого участника забега.
Первое место с отрывом в минуту заняла вторая рота, они преодолели препятствие за 24 минуты и 14 секунд. За призовые места капитаны команд получили грамоты, за первое место, помимо этого, курсанты получили торт.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»