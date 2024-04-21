В Казанском танковом училище прошел марш-бросок в честь годовщины образования «Смерш»

Сегодня в танковом училище Казани прошел марш-бросок в честь 81-й годовщины образования Главного управления контрразведки «Смерш». Организатором мероприятия выступил отдел ФСБ по Казанскому гарнизону.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В забеге на пять километров участвовали 80 человек, группами по 10 человек от каждой роты. Каждый участник нес с собой автомат, дополнительные магазины и противогаз. Амуниция добавляла примерно по десять килограмм к весу каждого участника забега.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Первое место с отрывом в минуту заняла вторая рота, они преодолели препятствие за 24 минуты и 14 секунд. За призовые места капитаны команд получили грамоты, за первое место, помимо этого, курсанты получили торт.