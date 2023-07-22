В Казанском танковом училище презентовали книгу «ГВАРТ — Победи или умри!»

Сегодня в Казанском танковом училище, спустя 40 лет, состоялась юбилейная встреча выпускников 1983 года. На мероприятии президент Региональной общественной организации РТ «Союз танкистов», гвардии подполковник Альберт Гималетдинов презентовал книгу «ГВАРТ — Победи или умри!».

«С настоящим волнением мы объявляем о готовности к печати книги "ГВАРТ — Победи или умри!", необычного по своей прямоте и правдивости произведения, которое перенесет Вас в мир доблести и славы российских танкистов. Авторы этой книги собрали целое созвездие из сорока танкистов Героев России, тридцать пять из которых — выпускники Казанского высшего командного Ордена Жукова Краснознаменного училища», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам Альберта Гималетдинова, двадцать выпускников училища награждены «Золотой Звездой» Героя России за заслуги перед государством и народом во время СВО. В книге раскрыты уникальные истории мужественных танкистов разных возрастов и званий, внесших свой весомый вклад в развитие танкового дела России.

«ГВАРТ» включил в себя и краткий экскурс по основным этапам зарождения Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России». Эта книга рассказывает о вкладе ветеранов в укрепление боеспособности бронетанковых войск, об их работе в тылу, организации гуманитарных акций и заботе о подрастающем поколении будущих танкистов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Читатели узнают о символике танковых войск, смыслах и принципах, вложенных в ее разработку, значение геральдических знаков и их роли в жизни танкистов. "ГВАРТ" – это не только важный вклад в историю, но и яркое напоминание о ценности патриотизма, чести и самоотверженного служения Отчизне. Главные герои этой книги — обычные люди, ставшие настоящими героями, которые вели и сейчас ведут борьбу за свободу и защиту нашей Родины», – дополнил он.

Казанский фотограф Евгений Кулешов рассказал, что при поддержке «Союза танкистов» выиграл президентский грант на создание фотоальбома «Танковый кулак России», который выпустят в 2024 году.

«Мы выпустим фотоальбом, который будет называться "Танковый кулак России". Туда войдут фотографии из личных альбомов семей участников СВО, которых не найти в интернете. Будут QR-коды, где можно будет увидеть короткие фильмы на 2-3 минуты об их подвигах. В книгу войдут воспоминания участников СВО», – рассказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Выпускники 1983 года после презентации книги предались воспоминаниям о времени своей службы в танковом училище. Придя на спортивную площадку, спустя 40 лет, мужчины показали, что и сейчас полны сил и энергии­ - они продемонстрировали друг другу несколько спортивных упражнений.