В Казанском танковом училище открылся музей ЦВО

Елена Саляхова

Сегодня в Казанском танковом училище состоялось открытие музея «История и боевые традиции Центрального военного округа». В церемонии открытия приняли участие врио командующего Центральным военным округом генерал-майор Рустам Миннекаев, начальник Казанского танкового училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

«Осознавая себя наследниками народа-победителя, мы несем свою долю ответственности за судьбу Отечества. Важно, чтобы наши дети, внуки и правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки, почему смогли выстоять и победить, откуда взялась их поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир. Созданием новых учреждений военно-исторического и патриотического профиля мы вносим существенный вклад в борьбу за сохранение исторической памяти величия России», — отметил генерал-майор Рустам Миннекаев.

Музей «История и боевые традиции Центрального военного округа» создан по инициативе командующего войсками ЦВО Героя России генерал-полковника Александра Лапина.

В числе экспонатов музея — амуниция, снаряжение, вооружение и личные вещи военнослужащих дореволюционной эпохи. Также здесь представлены часы с легендарного самолета ПО-2, а также письма и фотографии советских солдат с фронтов Великой Отечественной войны.

Сразу после открытия музея началась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Казанского танкового училища.