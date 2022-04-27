В Казанском танковом училище будут готовить специалистов по военно-политической работе

С 1 сентября в Казанском высшем танковом училище начнут учить курсантов по специальности «Военно-политическая работа».

По этой программе будут готовить офицеров для замещения первичных воинских должностей заместителей командиров рот, батарей специалистами по военно-политической работе.

Поступить в училище могут выпускники школ в возрасте от 16 до 22 лет. Те, кто отслужил в армии или еще продолжает службу, смогут пройти на конкурсной основе до 24 лет. Контрактники смогут подать заявление на обучение до 27 лет.

Отбор кандидатов стартует 1 июля и продлится до конца месяца. Срок обучения составляет 5 лет.

Узнать о том, какие требования выдвигаются к кандидатам на поступление в училище и условиях обучения можно на сайте Министерства обороны Российской Федерации https://kvtkku.mil.ru/



Контактные телефоны Казанского высшего танкового командного училища: приемная комиссия – 8-843-229-85-82; дежурный по училищу – 8-843-229-85-82.

