В Суворовском училище Казани прошел праздник ко Дню защитника Отечества

Настоящую военную выправку продемонстрировали сегодня воспитанники Суворовского военного училища на празднике, посвященном Дню защитника Отечества.

Мероприятие прошло в камерной обстановке из-за карантинных мер. В возложении цветов к монументу Александра Суворова — одного из великих защитников Отечества — приняли участие 120 воспитанников военного учебного заведения, начальник училища Валерий Миронченко и заместитель директора по воспитательной части Александр Сухих.

На плацу было проведено торжественное построение и доведение поздравительных телеграмм от министра обороны РФ Сергея Шойгу и главнокомандующего Сухопутными войсками РФ — генерала армии Олега Салюкова.

С приветственным словом к ребятам обратился Валерий Миронченко, он поздравил всех с праздником, пожелал курсантам равняться на выпускников училища, среди которых немало Героев Советского Союза, Героев России, защищавших независимость Родины с оружием в руках. Военный духовой оркестр исполнил гимны России и Татарстана.

После возложения цветов состоялась информационная акция об истории возникновения Дня защитника Отечества. Ее проводили воспитатели в каждом подразделении. Далее курсанты посмотрели кинофильм «Офицеры» и навестили на дому ветерана Великой Отечественной войны Рубена Шайхназарова, прочитали ему стихи, вручили подарки.

Накануне Дня защитника Отечества состоялось вручение ведомственных наград Минобороны РФ сотрудникам Казанского Суворовского училища. Благодарностью министра обороны отмечены воспитатели Марат Шагимарданов и Анатолий Караптан. Алексей Аширов был удостоен медали Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества». Благодарностью Президента Республики Татарстан награжден психолог Альберт Сарваров, приказом начальника училища поощрены порядка 45 человек различными благодарностями, почетными грамотами и ценными подарками.

23 февраля 2021 года Президент Татарстана посетил Казанское суворовское военное училище. Рустам Минниханов пообщался с суворовцами и сделал с ними памятную фотографию.