В казанском «Штабе» состоятся лекция и open-talk о донорстве

Сегодня в резиденции креативных индустрий «Штаб» в Казани состоится мероприятие ко Дню донора крови.

«Жители Казани смогут прослушать лекции о донорстве и плазме крови, а также поучаствовать в open-talk с почетным донором крови», — рассказали в пресс-службе резиденции.

Мероприятие стартует в 7 часов вечера. Вход свободный, необходимо заранее зарегистрироваться.

Ученый-химик проведет лекцию на тему «Все о донорстве: как и зачем сдавать кровь? Как это работает?», а представители центра «Росплазма» расскажут все о плазме крови. Отмечается, что первым гостям подарят купоны на бесплатный анализ крови для допуска к донации. Он предполагает собой забор крови при помощи одноразового скарификатора для определения группы, а также общего анализа крови с лейкоформулой и показатель ферритина.