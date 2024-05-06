В казанском спорткомплексе «Бустан» проведут капремонт из-за просевших полов

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В казанском спортивном комплексе «Бустан» проведут капитальный ремонт отдельных помещений. Стоимость работ составит около 70 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Согласно документации, в ряде помещений спортивного комплекса произошла просадка пола, из-за чего их состояние ухудшилось до аварийного. Деформация привела к повреждениям в местах сопряжения полов и стен, разрушению кирпичных перегородок и повреждению напольных покрытий, отрыва участков отмостки от наружных стен.

Исследования показали, что повреждения могли произойти из-за неисправности инженерных систем и систематического замачивания пола. Также к ним могло привести неравномерно слежавшееся основание пола.

Рабочие демонтируют и заменят кирпичные перегородки, пол в местах просадки, канализацию, входные группы и проведут другие работы. Это позволит улучшить эксплуатационные характеристики здания.

Кроме того, подрядчику предстоит провести капремонт еще одного объекта — спорткомплекса «Нарат» в поселке Лесхоз Сабинского района. Работы в обоих зданиях должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Общая стоимость капремонта объектов составит порядка 77 млн рублей. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ, источником финансирования — бюджет Татарстана.