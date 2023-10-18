В казанском спорткомплексе «Бустан» пройдет третий фестиваль «Zа будущее»

В воскресенье, 22 октября, в Казани, в спортивном комплексе «Бустан» пройдет очередной, третий фестиваль «Zа будущее». Он соберет более трехсот любителей единоборств со всей республики.

В программу включены соревнования, конкурсы поединков и учебные схватки по киокусинкай, абсолютно реальному бою, универсальному бою, выступления почетных гостей. В рамках фестиваля пройдет выставка «Костюм, оружие и снаряжение Великой Отечественной войны», которую представит Республиканский центр «Форпост», сообщают организаторы.

Место проведения СК «Бустан», проезд Профессора Нужина, 1.