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В казанском спецполку Росгвардии состоялась торжественная присяга нового пополнения
На строевом плацу казанского специального моторизованного полка Росгвардии молодые новобранцы дали присягу. Об этом сообщают пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
В торжественном мероприятии приняли участие родные, близкие нового пополнения и почетные гости.
Первый командир воинской части полковник в отставке Анатолий Завгороднев отметил, что принятие присяги – это важное и незабываемое событие для каждого солдата.
«С этого момента каждый из вас становится истинным защитником Отечества. Достойно несите это высокое звание. Служите честно и ответственно. Берегите Родину и своих боевых товарищей» – сказал он.
После завершения торжественной части мероприятия представители командования воинской части рассказали о задачах, которые стоят перед военнослужащим и о славных традициях казанского полка.
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