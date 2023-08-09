В казанском спецполку Росгвардии состоялась торжественная присяга нового пополнения

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

На строевом плацу казанского специального моторизованного полка Росгвардии молодые новобранцы дали присягу. Об этом сообщают пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

В торжественном мероприятии приняли участие родные, близкие нового пополнения и почетные гости.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по РТ

Первый командир воинской части полковник в отставке Анатолий Завгороднев отметил, что принятие присяги – это важное и незабываемое событие для каждого солдата.

«С этого момента каждый из вас становится истинным защитником Отечества. Достойно несите это высокое звание. Служите честно и ответственно. Берегите Родину и своих боевых товарищей» – сказал он.

После завершения торжественной части мероприятия представители командования воинской части рассказали о задачах, которые стоят перед военнослужащим и о славных традициях казанского полка.