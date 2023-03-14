В Казанском соборе встретили чудотворную икону «Умягчение злых сердец»

Сегодня в Казанско-Богородицком мужском монастыре при участии Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла торжественно встретили чудотворную и мироточащую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» будет пребывать в Казанско-Богородицком мужском монастыре два дня – с 14 по 15 марта. Храм в эти дни будет открыт с 8.00 до 19.00. В это время будут регулярно совершаться молебны пения Царицы Небесной.

В собор Казанской иконы Божией Матери приедут духовенства различных храмов. Кроме этого, глава Татарстанской митрополии совершит всенощное бдение, а утром 15 марта возглавит служение Литургии Преждеосвященных Даров. Начало богослужений в 17:00 и 9:00.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мироточить икона начала в 1998 году в день прославления блаженной Матроны Московской. А 12 августа 2000 года, в день трагедии на атомном подводном крейсере «Курск», на образе появились кровоподтеки. После этого кровь на иконе стала появляться перед другими трагическими событиями. Со временем верующие начали рассказывать о связанных с иконой чудесах.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Икона «Умягчение злых сердец» была изготовлена полиграфическим способом на предприятии «Софрино» и приобретена в обычной церковной лавке. Известен образ не только в России, но и за рубежом. Икона побывала практически во всех крупных городах страны, а также в Америке, Европе, Австралии, на Святой Горе Афон. Мироточение иконы продолжается до сих пор.