В Казанском соборе торжественно встретили ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы

В собор Казанской иконы Божией Матери доставили ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы. Торжественно встретили реликвию Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и священнослужители Татарстанской Митрополии.

Святыня будет пребывать в Казани до 14 июня.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

8 июня ковчег привезли в Набережные Челны в храм преподобного Серафима Саровского. Там он пробыл четыре дня.

Ковчег с частицей Пояса Пречистой Девы отправили в Татарстан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это одна из величайших святынь, связанных с жизнью Богоматери. Согласно преданию, она сама сплела Пояс из верблюжьей шерсти и носила вплоть до кончины. Его передавали из поколения в поколение, и с IV века он находилася в Константинополе, в Влахернском храме.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В X столетии святыню разделили на части. В 2011 году Пояс привезли в Россию. До сегодняшего дня ее привозили в 14 городов, ей поклонились более трех миллионов паломников.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После этого частица Пояса Пресвятой Богородицы была передана на вечное хранение в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга. Ежедневно сотни паломников приезжают, чтобы приложится к святыне и произнести свои самые сокровенные молитвы.