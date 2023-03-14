В Казанском соборе сегодня встретят чудотворный образ «Умягчение злых сердец»

Сегодня в 8.30 в Казанско-Богородицком мужском монастыре торжественно встретят чудотворную мироточащую икону Божией Матери «Умягчение злых сердец». В церемонии примет участие Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © пресс-служба Татарстанской митрополии

Чудотворная икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» будет находиться в Казанско-Богородицком мужском монастыре 14 и 15 марта. Храм в эти дни будет открыт с 8.00 до 19.00. В это время перед иконой будут регулярно совершаться молебны Царице Небесной.

В собор Казанской иконы Божией Матери приедут представители духовенства их разных храмов республики.

14 марта перед образом помолятся священнослужители храма Серафима Саровского, Кизического монастыря, Никольского кафедрального собора, храма священномученика Кирилла. 15 марта – духовенство Успенского храма поселка Дербышки, храма Рождества Христова города Казани, Казанско-Богородицкого монастыря и храма мучеников Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Сегодня глава Татарстанской митрополии совершит в Казанском соборе всенощное бдение, а утром 15 марта возглавит Литургию Преждеосвященных Даров. Начало богослужений в 17.00 и в 9 утра.

Мироточить икона начала в 1998 году в день прославления блаженной Матроны Московской. А 12 августа 2000 года, в день трагедии на атомном подводном крейсере «Курск», на образе появились кровоподтеки. С того момента кровь на ней стала появляться перед другими трагическими событиями. Со временем верующие начали рассказывать о чудесах, связанных с иконой.

Удивительно, что этот образ Богородицы «Умягчение злых сердец» был изготовлен полиграфическим способом на предприятии «Софрино» и приобретен в обычной церковной лавке. Известен он не только в России, но и за рубежом. Икона побывала практически во всех крупных городах страны, а также в Америке, Европе, Австралии, на Святой Горе Афон. Мироточение иконы продолжается до сих пор.