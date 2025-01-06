В Казанском соборе началась главная Рождественская служба Татарстана

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

В соборе Казанской иконы Божией Матери началась торжественная Литургия в честь праздника Рождества Христова. Возглавил Богослужение Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Сегодня здесь собрались несколько сотен верующих из разных уголков республики. Многие постились в Рождественский пост и пришли заранее, чтобы исповедаться перед началом службы, а затем причаститься.

Храм к празднику украсили елями – символом праздника. У входа установили большую рождественскую елку и украсили вертеп – еще один символ Рождества.

Рождество – один из главных праздников в Православии. В этот день празднуют появление на свет Спасителя. Согласно Священному Писанию, рождение Христа пророчили святые отцы. Когда чудо случилось, на небе загорелась Вифлеемская звезда – над тем местом, где в пещере в яслях лежал Христос. Сияние небесного тела увидели волхвы – они посчитали это знаком того, что пророчество сбылось. Волхвы пошли за звездой, и она привела их к святому семейству.

«Сегодня ангел говорит пастушкам: “Не бойтесь, я пришел принести вам великую радость, потому что родился Спаситель”. С этим я вас всех и поздравляю. Надеюсь, будем, хоть и микроскопически, но делать какие-то шаги, чтобы изменить самих себя, а когда мы изменим себя, то и мир наш будет меняться к лучшему», – сказал митрополит Кирилл.