В казанском СНТ из-за прорыва канализации затопило урожаи и дома дачников

Садоводы из казанского СНТ «Сантехприбор» жалуются на прорыв канализационной трубы. Из-за инцидента, по словам дачников, затопило их участки и дома. Так, у Натальи Панкратовой, которая живет там уже 45 лет, «ушел под воду» весь урожай.

Как говорят жильцы, неприятный запах «гуляет» по всему СНТ – все из-за «злосчастного» прорыва. Из-за большого скопления воды на аллее садоводам приходится надевать сапоги, чтобы они смогли куда-то выбраться. Но ситуация ухудшается ежедневно.

Недавно Комитет внешнего благоустройства Казани отправил подрядчика на место аварии, чтобы обследовать место. Подробнее – в репортаже «Татарстан 24».

Видео: «Татарстан-24»