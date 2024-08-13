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В казанском СНТ из-за прорыва канализации затопило урожаи и дома дачников
Садоводы из казанского СНТ «Сантехприбор» жалуются на прорыв канализационной трубы. Из-за инцидента, по словам дачников, затопило их участки и дома. Так, у Натальи Панкратовой, которая живет там уже 45 лет, «ушел под воду» весь урожай.
Как говорят жильцы, неприятный запах «гуляет» по всему СНТ – все из-за «злосчастного» прорыва. Из-за большого скопления воды на аллее садоводам приходится надевать сапоги, чтобы они смогли куда-то выбраться. Но ситуация ухудшается ежедневно.
Недавно Комитет внешнего благоустройства Казани отправил подрядчика на место аварии, чтобы обследовать место. Подробнее – в репортаже «Татарстан 24».
Видео: «Татарстан-24»
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