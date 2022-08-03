В Казани в сквере у татарской филармонии появится памятник Рашиту Вагапову

В Казани в сквере у Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая появится памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, скульптуру певца высотой 2,6 метра планируют установить в центральной части сквера на постаменте высотой 5 метров, облицованном гранитными плитами. Кроме того, рядом с памятником появятся скамейки для посетителей, пюпитр с информацией о скульптуре, будет обеспечена вечерняя подсветка.

Заказчиком проекта выступает Управление капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Казани. 15 августа этого года будет определен подрядчик, которому предстоит выполнить все работы до 15 ноября 2022 года.

Рашит Вагапов родился 7 мая 1908 года в селе Актуково. Он учился в Нижегородском татарском педагогическом техникуме, после чего поступил в Татарскую оперную студию в Москве. Два года Вагапов проработал актером в Московском доме татарской культуры, после чего ушел солистом в Татарскую государственную филармонию. В 1968 году певец получил звание народного артиста ТАССР.