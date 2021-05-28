В Казанском сквере имени Льва Толстого обновят фонари и пешеходные дорожки

Вчера в Казани был закрыт на ремонт сквер имени Льва Толстого, расположенный на пересечении улиц Толстого и Карла Маркса. В Фонде «Институт развития городов РТ» пояснили, что первый этап восстановительных работ планируется начать уже в ближайшем будущем.

Ожидается, что в парке будут обновлены покрытия, осветительные приборы, лавочки и урны. Кроме того, появятся нововведения в оформлении ландшафта. Однако исторический облик сквера не претерпит изменений, сеть дорожек также сохранит свой привычный вид. Бюст Льва Толстого останется на своем месте, но при этом появятся несколько навигационных стендов.

«Завершить работы планируется к третьему кварталу текущего года», — пояснили в фонде.

Сквер был открыт в 1949 году, когда нем установили памятник русскому классику, изготовленный скульптором Вениамином Пинчуком. Общая площадь парка — чуть меньше половины гектара.