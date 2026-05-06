news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 6 мая 2026 11:30

В казанском сквере Белинского сегодня пройдет концерт «Поем всем двором»

Читайте нас в
Телеграм
В казанском сквере Белинского сегодня пройдет концерт «Поем всем двором»
Фото: официальный портал города Казань

В сквере Белинского 6 мая состоится концерт «Поем всем двором» с участием народного русского хора «Раздолье», сообщили на официальном сайте Казани. Мероприятие станет частью цикла праздничных выступлений «Встречаем Победу», которые проходят в общественных пространствах и приурочены ко Дню Победы.

В программе концерта прозвучат популярные песни военных лет, а также народные композиции, создающие атмосферу единения и памяти о событиях военного времени. В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов отметили, что формат «поем всем двором» предполагает участие зрителей: каждый сможет подпевать знакомым мелодиям вместе с артистами. Начало программы – в 18:00.

#День Победы #Казань #концерт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Иран объявил о запуске нового механизма прохода судов через Ормузский пролив

5 мая 2026
Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

Гает-намаз на Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 03:45

5 мая 2026
Новости партнеров