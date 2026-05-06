В казанском сквере Белинского сегодня пройдет концерт «Поем всем двором»

В сквере Белинского 6 мая состоится концерт «Поем всем двором» с участием народного русского хора «Раздолье», сообщили на официальном сайте Казани. Мероприятие станет частью цикла праздничных выступлений «Встречаем Победу», которые проходят в общественных пространствах и приурочены ко Дню Победы.

В программе концерта прозвучат популярные песни военных лет, а также народные композиции, создающие атмосферу единения и памяти о событиях военного времени. В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов отметили, что формат «поем всем двором» предполагает участие зрителей: каждый сможет подпевать знакомым мелодиям вместе с артистами. Начало программы – в 18:00.