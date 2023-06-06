В казанском сквере Аксенова покажут «Капитанскую дочку» и пьесу-шутку «Пушкин и Гоголь»

Сегодня, в День русского языка и день рождения русского поэта Александра Пушкина, в казанском сквере Василия Аксенова пройдет праздник «Пушкин — наше всё!». Об этом сообщает пресс-служба ГБУК «Татаркино».

Перед гостями выступят поэты Игорь Тишин, Влад Осколин, Илья Ерашов, Камиль Камальдинов, Василь Сафаргалеев и Диана Давлетбердина.

Также будет представлена пьеса-шутка «Пушкин и Гоголь» (автор Владимир Нежданов), а учащиеся детской музыкальной школы № 18 выступят с музыкальными номерами.

Мероприятие завершится кинопоказом под открытым небом — зрители увидят фильм «Капитанская дочка» Владимира Каплуновского по повести Пушкина (1958 год). Начало праздника в 19.30.