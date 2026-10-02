В казанском санатории «Ливадия» чествовали ветеранов предприятий Татарстана

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов предприятий Татарстана, трудовых династий и людей, чьи имена занесены на Электронную доску почета РТ, прошло сегодня в казанском санатории «Ливадия».

Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева поздравила собравшихся с Днем пожилого человека. Обращаясь к собравшимся, она подчеркнула, что трудом представителей старшего поколения заложена основа благополучия республики и страны.

«Вашим трудом было заложено все, что вы сегодня имеете: наше предприятие, наша организация, наша прекрасная республика. Нашим ветеранам мы обязаны мирным небом над головой на протяжении долгих лет. Спасибо вам большое!» – сказала она.

Кузьмичева отметила, что современное поколение работников гордится высокой планкой, заданной ветеранами, и стремится сделать все возможное для процветания Татарстана.

«Я искренне поздравляю вас с праздником, говорю вам слова благодарности. Будьте здоровы, будьте счастливы, чтобы вас радовали ваши родные, близкие, внуки и правнуки. Мы постараемся сделать для этого все возможное. Низкий вам поклон!» – обратилась к ветеранам Елена Кузьмичева.

Первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов присоединился к поздравлениям.

«Сегодня мы отмечаем праздник, который объединяет граждан старшего поколения с богатым жизненным опытом, мудростью, настоящей преданностью своему делу. Для нас особая честь встречать этот праздник вместе с вами – ветеранами промышленной отрасли», – сказал он.

Он отметил, что передача опыта и профессии из рук в руки – пример ответственности и честного отношения к труду – это то, чему не научат ни в одном учебнике. Молодые специалисты растут быстрее и увереннее именно благодаря советам и живому участию старшего поколения. В этом году указом Раиса Татарстана учреждена Электронная доска почета Республики Татарстан – современный формат признания, где сохраняются имена и портреты лучших тружеников.

«Ваши имена в электронном почетном списке – это не просто формальность, это память, доступная каждому, и урок для молодежи о том, каким должен быть настоящий профессионал», – сказал Валиуллов.

Он также сообщил, что в республике активно развивается проект по активному долголетию, в котором участвуют более 500 тысяч граждан старшего поколения. В Татарстане проживает 331 человек, перешагнувший столетний рубеж, из них 41 – мужчины.

Валиуллов пожелал ветеранам крепкого здоровья, внимания и заботы близких, мира и благополучия в домах.

«Пусть каждый день приносит радость. Мы гордимся вами, помним ваш труд и говорим вам искреннее сердечное спасибо», – заключил он.

Для ветеранов были организованы консультации специалистов Министерства труда, соцзащиты и Социального фонда. Состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов, была организована благотворительная выставка.