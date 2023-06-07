В казанском санатории лидеры марафона «Сила России» провели производственную гимнастику

Фото: пресс - служба Ольги Павловой

В Татарстане продолжают проходить мероприятия Всероссийского спортивного марафона «Сила России». На этот раз лидеры марафона, заслуженный тренер России, координатор партийных проектов «Детский спорт», «Спорт без границ», «Моя карьера с Единой Россией», член регионального Совета сторонников Партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова и председатель комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова провели производственную и дыхательную гимнастику для сотрудников санатория «Ливадия».

«Состояние здоровья более чем наполовину зависит от нашего образа жизни. Мы показали комплекс физических упражнений, которые можно выполнять до работы или в перерывах непосредственно в рабочих помещениях. Производственная гимнастика снимет утомление, а также поможет восстановить силы, улучшить самочувствие и повысить работоспособность. Сегодня спорт — это не просто норма жизни, а жизненная необходимость. Как говорит Президент России Владимир Путин, спорт — это лучшая таблетка. Он сохраняет не только физическое здоровье, но и умственное», — рассказала после проведенного мероприятия Ольга Павлова.

В настоящее время в России создано широкое поле возможностей для того, чтобы заниматься физической культурой, динамично развивается массовый спорт, отметила Павлова. Через проекты, подобные «Силе России», большое количество совершенно разных возрастных групп, особенно молодежи, приобщается к здоровому образу жизни.

«Марафон сегодня проходит во всех регионах России. В нем принимают участие люди разного возраста. Уверена, что этот проект будет способствовать продвижению отечественного массового спорта. Кроме этого он послужит делу сохранения олимпийского наследия России. Потому что спортсмены высочайшего уровня, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы занимаются в одном ряду с молодыми спортсменами и личным примером показывают, как нужно заниматься и любить спорт», — резюмировала Ольга Павлова.