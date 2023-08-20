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В казанском ресторане «Бургер Кинг» произошло возгорание электросчетчика
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Сегодня в 18.47 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании электросчетчика в ресторане быстрого питания «Бургер Кинг» на улице Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Персонал заведения самостоятельно ликивидировал возгорание до приезда сотрудников пожарной охраны.
Сотрудники и посетители самостоятельно эвакуировались из здания.
В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
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