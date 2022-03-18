В Казанском регионе ГЖД железнодорожники завершили подготовку к паводку

Железнодорожники Казанского региона Горьковской железной дороги завершили подготовку инфраструктуры к пропуску паводковых вод, сообщает пресс-служба региона ГЖД.

«Противопаводковые мероприятия на Горьковской железной дороге проводятся для обеспечения безопасности движения поездов, сохранности пути, инженерных сооружений, объектов и устройств инфраструктуры магистрали в период интенсивного снеготаяния и ледохода», – отметили в пресс-службе.

Проводится еженедельный контроль над вскрытием от снега и льда водоотводных сооружений, над устройством направляющих канав и околкой льда у опор больших мостов. Всего в Казанском регионе ГЖД расположено 846 искусственных сооружений, в том числе мосты, водопропускные трубы и кюветы, водоотводные и нагорные канавы.

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с размывом железнодорожного пути и земляного полотна, сформированы девять противоразмывных поездов. В их состав входят вагоны с пиломатериалами, щебнем, бутовым камнем, шпалами и платформы с рельсовым пакетом.

Противоразмывные поезда находятся на станциях Алатырь, Канаш, Нуя, Буа, Йошкар-Ола, Зеленый Дол, Казань, Арск и Вятские Поляны.